Santiago

Tras la confirmación de la salida de Gustavo Quinteros de la banca de Colo Colo, uno de los directivos que votó a favor de no renovarle el contrato al DT boliviano fue Matías Camacho, presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, quien explicó las razones de su decisión en diálogo con Los Tenores.

“Las razones tienen que ver con temas deportivos. Había un conjunto de objetivos de los cuales solo se cumplió la Copa Chile, que no es algo que nos deje satisfechos siendo el plantel más caro. En Copa Libertadores fue un desastre. Se había producido un desgaste, es ciclo cumplido. Son decisiones difíciles, que se toman por el bien de Colo Colo, más allá de la opinión popular. La misión es traer un entrenador de lo mismo nivel que Quinteros (...) No se trata de votar por un bloque u otro, votamos por lo que creemos es la mejor decisión, no por plegarnos a Vial o Mosa. Esa es la convicción que nos formamos. Venimos a ser responsables”, remarcó el mandamás de la orgánica, descartando que el costo económico haya sido factor.

“La decisión no pasa por si era un cuerpo técnico caro o barato, sino por un conjunto de situaciones. Está el tema de los refuerzos, que no funcionaron, faltó una autocrítica pública al respecto. Ese tipo de situaciones no tiene que ver con una cuestión económica”, remarcó Matías Camacho, quien mostró su desacuerdo en cómo se gestionó la situación de Jordhy Thompson.

“Eso generó una discrepancia con el entrenador, que quería contar con él. No acostamos que quisiera torcerse la voluntad de la institución. El tiempo dio la razón”, enfatizó el mandamás del Club Social y Deportivo Colo Colo, que apuntó a problemas en torno a la gestión de Gustavo Quinteros.

“Había un desgaste con la directiva y el camarín. Es la necesidad de una renovación. No quiere decir que sea un mal entrenador (...) Creo que sobre todo había un desgaste con el camarín. Hoy esas fundamentaciones pueden parecer sorpresivas, pero no lo dijimos antes por qué hay que cuidar la institución antes que todo”, aseguró.

Matías Camacho y el futuro de Colo Colo

Durante la charla con Los Tenores, el presidente del Club Social y Deportivo Colo Colo, aseguró que la terna en Blanco y Negro para reemplazar a Gustavo Quinteros es de buen nivel.

“Tiene que llegar un técnico de jerarquía, de nivel sudamericano. Colo Colo necesita un técnico serio, que se involucre más en el tema de formación para desarrollar un proyecto deportivo”, comentó, junto con analizar críticamente la situación del mercado de fichajes de este año.

“No participé de las negociaciones, pues asumí en abril, pero pregunté en el directorio de Blanco y Negro y todos los jugadores que se trajeron estaban en un listado elaborado por el técnico, más allá de la prioridad. Llegaron jugadores bastante caros para la institución, hay que hacer una evaluación. Para lo de Darío Lezcano hay que esperar la opinión del técnico que llegue”, dijo, junto con apuntar al respaldo para la gestión de Daniel Morón.

”En la sumatoria, estamos conformes. Tiene una responsabilidad ineludible en los refuerzos, es una obviedad. Tengo una buena evaluación de él, pero también es bueno que esté el scouting que le permita acompañarlo en su gestión”, sostuvo.

También aprovechó para criticar el alza en los precios de las entradas de Colo Colo para el próximo año. “Deportivamente, este año fue un fracaso. En ese contexto, el alza de los precios parece injustificada y desconectada de la realidad”, concluyó Matías Camacho.