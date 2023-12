“Por supuesto que es un golpe”: Alfredo Stöhwing reconoce problema que afecta a Colo Colo tras el término de la temporada 2023

Chile

El plantel y la dirigencia de Colo Colo regresó a Santiago este jueves después de ganar la Copa Chile en Iquique el día de ayer. Tras arribar a la capital, uno que tomó la palabra fue Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, quien volvió a ser consultado por la continuidad de Gustavo Quinteros en la banca del “Cacique”.

“A nosotros nos corresponde opinar en el directorio de Blanco y Negro, no antes, porque sería una falta de respeto. Yo tengo una buena impresión y un agradecimiento con el cuerpo técnico. Así que ya lo veremos en la reunión”, señaló el mandamás albo por el encuentro que tendrán mañana viernes con Quinteros para definir su situación contractual.

Stöhwing remarcó que “ahora hay que hacer un diagnóstico y no me puedo anticipar. Me siguen gustando los procesos, sigo encontrando muy bueno el cuerpo técnico de Quinteros. No ha cambiado mi posición en eso, pero habrá que ver qué pasa mañana en la reunión”.

Además, el timonel de Blanco y Negro aseguró que hasta el momento no han estudiado otros nombres para la banca del “Cacique”. “No hemos analizado otras alternativas y no nos hemos reunido con nadie”, indicó.

En cuanto a la renovación y salida de jugadores, Alfredo Stöhwing mencionó que “ahora nos vamos a concentrar en ese tema. Va a depender también de lo que resolvamos con el cuerpo técnico”.

Por último, reconoció que la no clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores significa un golpe en lo económico. “Por supuesto que es un golpe, nos hubiera venido muy bien tener ese ingreso. Es un problema, pero ya veremos cómo salir adelante”, concluyó.