Aníbal Mosa defiende a muerte continuidad de Gustavo Quinteros en Colo Colo: “Sería un error dejarlo ir, para él la prioridad es seguir en el club”

El directivo de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, habló respecto a la continuidad de Gustavo Quinteros como técnico de Colo Colo, minutos después que el “Cacique” se consagrara campeón de la Copa Chile 2023.

Mosa aseguró que todas sus cartas están puestas en el actual entrenador y que defenderá su permanencia en la junta que tendrá ByN este viernes, instancia donde se espera que ratifique o no al DT al mando del equipo.

“Yo he sido dos veces presidente de este club, llevo más de 12 años en la institución, he aprendido en cómo se mueve esta industria y es muy difícil que un cuerpo técnico se mantenga por más de tres años en un equipo (...) Yo creo que Gustavo tiene un respaldo muy grande de la hinchada, lo quieren mucho y en la interna también tiene un respaldo muy importante de los jugadores, por lo serio, lo trabajador. Cuántos jugadores juveniles ha sacado Gustavo, así que yo espero que continúe”, comenzó diciendo el directivo.

En esa línea, fue enfático en señalar que “espero que el próximo viernes, cuando tengamos el directorio, ratifiquemos a Gustavo Quinteros y su cuerpo técnico, y veamos los refuerzos para la próxima temporada”.

Respecto a la opinión de otros dirigentes sobre la continuidad del entrenador, indicó: “Yo no voy hablar de otros directores, porque no corresponde, pero sí me voy a quedar con las declaraciones del presidente, que ha dicho en reiteradas oportunidades que él encuentra que Gustavo y su cuerpo técnico es profesional, que trabajan, que son serios (...) Yo espero que podamos ratificar a Gustavo, porque sino entraríamos en una espiral que sería perjudicial para la institución, como ir a buscar otro técnico”.

“No tengo plan B, tengo todas las fichas puestas para que Gustavo Quinteros continúe. Hoy tenemos un técnico que lleva tres años y medio, donde ha dado la pelea y estabilidad en lo deportivo. Él tiene la estampa y altura para estar en Colo Colo”, agregó Mosa.

Finalmente, cerró señalando que “ningún director me ha dicho que está en contra para que Gustavo continué. Yo voy a exponer y defender lo que he visto de Gustavo desde que llegó el club, defenderé todo su trabajo y seriedad. Colo Colo es el equipo más grande de Chile y no puede especular qué técnico tiene que estar o no. Sería un error dejarlo ir, ya que él se quiere quedar. La prioridad para él es Colo Colo”.