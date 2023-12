El senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza, conversó con La Prueba de ADN y analizó la compleja situación que atraviesan en La Moneda por el ministro Carlos Montes y su rol en torno a los casos fundaciones/convenios.

Hace ya varias semanas se viene generado bastante ruido en torno al jefe del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), con un sector político que pide su salida e incluso amenazan con una acusación constitucional.

Lo primero que señaló el invitado es que el secretario de Estado cuenta con el respaldo del PS y se muestra esperanzado de que así continúa. Esto, porque considera que “se le ha agredido brutalmente. Este tema podría haber tenido otras soluciones, podría haberse buscado otras salidas”.

“A estas alturas se quieren condenar a una persona que tiene una vida implacable, de 50 años en la cosa política, como si fuera un transgresor, y eso no es aceptable”, sostiene.

Bajo esta línea, a modo de respaldo por cómo se fueron dando las cosas en torno al caso convenio, el senador apeló que “la versión que sostiene es que no se le informó de nada que constituyera un delito”.

Respecto al partido político detrás de la autoridad, Insulza indicó que “Democracia Viva, hasta el 16 de junio, era una ONG más de las muchas que trabajan en temas en el tema social con recursos del Estado”.

Asimismo, apeló a que ese no es el tema central, y que “cuando a uno le plantean ese tipo de denuncias, uno se da un tiempo para reflexionarlo y estudiar los papeles”.

Hablando precisamente de cómo podrían ocurrir las cosas, suponiendo que el Presidente Gabriel Boric saque del ministerio a montes, el parlamentario seguro que no se condicionaría el apoyo de su partido al Gobierno.

Si bien apela a que “lo lamentaría mucho”, reconoce que siempre se respetaría “la facultad del Presidente de la república” de renovar su gabinete, con los nombres que tengan que salir.

“No se informan adecuadamente”

Profundizando aún más en cómo se fueron dando los casos de corrupción, y de qué manera se reportaba al ministro montes, José Miguel Insulza apeló con credibilidad e desconocimiento de montes.

“Hay muchas veces en que, en estas cosas, no se transmiten los informes adecuadamente”, puntualizó. Asimismo, enfatizó en que “yo me quedo con la idea de que el ministro no fue informado”.