Caso Convenios: ministro Montes reitera que “antes del 16 de junio no recibí ninguna información sobre situaciones irregulares”

El ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, abordó este jueves las afirmaciones de la exsubsecretaria de la cartera, Tatiana Rojas, sobre su supuesto conocimiento previo de irregularidades en el Caso Convenios antes de estallar en públicamente, hecho al que ya se había referido con ADN.

“Yo quiero ser muy categórico, yo antes del 16 de junio no recibí ningún informe ni ninguna información sobre situaciones irregulares, sobre delitos, sobre conflictos de interés en Antofagasta, ni ligado a Democracia Viva ni ninguna otra institución. No recibí nada en ese periodo, y eso quiero ser claro, que he dicho desde el comienzo”, señaló el secretario de Estado desde La Araucanía.

Sobre los dichos de la exsubsecretaria Rojas, el titular del Minvu señaló: “Yo lo que descarto es haber recibido un informe en que me dijeran mire: hay esta o esta otra irregularidad, esta o esta otra situación. Eso es lo que estoy diciendo ahora que descarto, o sea, no recibí ninguna información ni ningún informe que dijera, hay irregularidades, hay delitos, hay conflictos de interés, en fin, eso no lo recibí antes del 16 de junio”.

En la misma, la autoridad de Gobierno detalló que, al enterarse de la situación el 16 de junio, tomó medidas inmediatas: “Llamé al seremi (Carlos Contreras) y le dije que pusiera su cargo a disposición, y ese mismo día en la tarde él dejó de ser seremi”.

“Voy a seguir como ministro”

Respecto a las peticiones de su renuncia, y a la amenaza de la oposición de presentar una acusación constitucional en su contra de no dejar el cargo, el ministro Montes afirmó: “Estoy aquí hablando como ministro y voy a seguir como ministro”.

“Lo que más queríamos es que esto se aclare pronto, y la verdad que está bien que ahora el fiscal diga que vamos a avanzar a otro ritmo”, cerró el titular del Minvu respecto al Caso Convenios.