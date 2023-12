“Basta de enlodar a las personas”: Catalina Pérez niega haber recibido millonaria cifra por parte de Daniel Andrade o Democracia Viva

En los últimos días, junto con la detención de Daniel Andrade y del exseremi Carlos Contreras, en el marco del caso Democracia Viva, se llegó también a señalar que la diputada Catalina Pérez recibió millonarias cifras por parte de esta cuestionada fundación. Una acusación que la congresista y militante de Revolución Democrática negó públicamente a través de un video que subió a sus redes sociales.

“Desde ayer ha circulado la información que yo habría recibido dinero proveniente de Democracia Viva. Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito por más de 15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros”, afirmó.

“El 5 de noviembre de 2021, mucho antes de que se firmara cualquiera de los convenios cuestionados, hice un depósito a plazo en el Banco Estado. En enero de 2023, 14 meses después, retiré ese depósito, con intereses, a través de un vale vista para depositarlo en mi cuenta del Banco de Chile. Ese es el origen de este depósito. Estos son los documentos que lo acreditan. Son mis ahorros”, añadió después.

Insistió en su completa inocencia

Más adelante, la diputada de Revolución Democrática (donde tiene suspendida su militancia), aseguró que no se ha visto beneficiada por estas fundaciones y convenios. “Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios. Lamento que parte de la prensa haya publicado información falsa en un tema tan delicado. Basta de enlodar a las personas. Se requiere hablar con la verdad”, afirmó.

Finalmente, Catalina Pérez declaró: “Hasta ahora no he sido llamada a declarar en esta causa y he dicho públicamente una y otra vez que no he recibido ni un peso de estos convenios, no he participado de ninguna forma en la gestión de los convenios y que mis cuentas corrientes y mis comunicaciones están disponibles para ser revisadas. No tengo nada que ocultar”.