Catalina Pérez tras detención de Daniel Andrade y Carlos Contreras por Democracia Viva: “No tengo nada que temer”

La diputada de Revolución Democrática, Catalina Pérez, afirmó “no tener nada que temer” luego que se confirmara la detención de Daniel Andrade, director de Fundación Democracia Viva y su expareja, y del exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras, en el marco de las investigaciones por el “Caso Convenios”.

La parlamentaria se encuentra en la mira de la Fiscalía, organismo que la indaga por el depósito de 15 millones de pesos a su cuenta bancaria, fondos que la congresista descartó que hayan provenido desde la ONG.

“Nada que ocultar...”

Bajo ese contexto, respecto a la detención de Andrade y Contreras, la diputada Pérez expresó: “Me parece que es parte de un proceso judicial que avanza y que espero que arroje sus conclusiones lo antes posible (...) No he sido citada a declarar, he tenido oportunidades que estoy disponible, por supuesto, a colaborar con la investigación”.

“Como lo he dicho, en reiteradas oportunidades: no tengo nada que ocultar, no tengo nada que temer. Espero que la investigación arroje sus resultados, sus conclusiones lo antes posible, y no me he beneficiado de ninguna manera, descarto tajantemente que esos fondos existen, si es que existen, sean recibidos de parte de democracia viva”, agregó la parlamentaria de RD.