Chile

Horacio Rivas, histórico exjugador de Universidad de Chile, se mostró ilusionado por el posible regreso de Marcelo Díaz al cuadro azul en este mercado de pases que recién está empezando.

“Él llena el paladar de los hinchas. Un puesto determinante en el fútbol es el del volante central, el hombre de la creación del juego, y Marcelo cumple eso hace muchos años, desde la época de la U campeón de Copa Sudamericana”, señaló “Carepato” Rivas en diálogo con ADN Deportes.

“Díaz llega en una posición que la U tenía al debe, por eso es importante que se concrete su vuelta al club. No solo cumple una función dentro del esquema, también cumple en la parte del liderazgo, de responsabilidad, de mostrarle a la gente joven lo que significa jugar en la U. Son las cosas que el hincha echa de menos”, aseguró el otrora defensa nacional.

Sobre los refuerzos que necesita el elenco universitario, Rivas indicó que “la posición del lateral derecho no se ha podido cubrir con alguien que tenga una regularidad constante y que dé tranquilidad”. También apuntó a “un defensa central más. Si bien Matías Zaldivia se apropió del puesto y se ganó el cariño de la gente, tiene que llegar otro jugador”.

En cuanto a la delantera, defendió completamente a Nicolás Guerra, uno de los nombres que concentra más críticas por parte de la hinchada. “Yo soy contrario a toda la gente que lo ha criticado. Guerra ha hecho el trabajo sucio dentro del equipo y nadie se percata de eso. Si lo meto dentro del área y le digo que no salga de ahí, de seguro tendría 10 goles más en el torneo. Es un jugador destacable. La gente debería alabarlo por su sacrificio dentro del equipo”, sostuvo.

Un nuevo DT para Universidad de Chile

Respecto a la búsqueda del nuevo entrenador, Horacio Rivas reconoció que “no me gustaría que se aventuraran nuevamente en un proyecto, es decir, que llegue alguien que desconozca el medio y que no sepa si se va a adaptar o no a nuestro fútbol. Por ejemplo, en algún momento se trajo a Dudamel de Venezuela y nunca se adaptó a la idiosincrasia del medio nacional”.

En esa línea, destacó los nombres de Gustavo Álvarez y Ronald Fuentes. “Está comprobado que sacan rendimiento. No me niego a eso. No podría negarme a hablar de lo bien que lo ha hecho Álvarez y también Ronald, que más allá de ser un amigo, es un técnico que reúne todas las condiciones para estar al frente de un equipo importante”, concluyó.