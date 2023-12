Santiago

A un día de haber sido oficializado su despido de la banca de Unión Española, Ronald Fuentes conversó con Los Tenores para analizar la temporada a cargo de los hispanos.

“Tenía muchas ganas de continuar. Sentimos que fue un año muy difícil, con todo lo que pasó: no tener la cancha en buen estado, cambiar de complejos deportivos. Había un buen grupo y una idea de juego clara, queríamos potenciarla el año siguiente con otros jugadores”, aseguró, aprovechando de cuestionar la labor de los árbitros este año.

“Con dos cobros bien hechos, a lo mejor estaríamos en Sudamericana y yo con contrato, pues si clasificábamos, había continuidad (...) La utilización del VAR no ha sido la que corresponde, los cobros al final los ejercen las personas”, remarcó Ronald Fuentes, quien defendió su proceso en Unión Española.

“El año no fue malo. Tuvimos nueve partidos sin ganar, pero en general, hubo seis en que por oportunidades de gol ganábamos. Entramos en un efecto contagio donde cuando nos metían el primer gol nos costaba revertir la situación”, remarcó, junto con explicar cómo pudo revertir la mala racha de resultados al terminar ganándole a Colo Colo, dejando a los albos fuera de la pelea por el título.

“No estábamos de vacaciones ni en chalas, sino que estábamos compenetrados en ganar. Cambiamos el sistema de juego respecto al que a mí me gusta y, desde lo táctico, lo hicimos bien”, enfatizó, junto con ejemplificar lo que para él fue una buena gestión en el nivel del uruguayo Rodrigo Piñeiro.

“El club lo está vendiendo. Eso demuestra que nosotros potenciamos jugadores, como en nuestra primera pasada con Carlos Palacios y Felipe Méndez”, aseguró.

Ronald Fuentes y su futuro deportivo

En el diálogo con Los Tenores, no se cerró a la chance de dirigir en el ascenso. “Soy un técnico cesante, que quiere trabajar y ha aprendido mucho este año, con las ideas claras. Espero tener un equipo para poder dirigir (...) Quiero dirigir donde sea, soy un trabajador del fútbol. Si es en Primera, bien, pero si hay un proyecto serio en el corto plazo, bienvenido sea en Primera B”, remarcó.

También se refirió, con más ilusión que elementos concretos, a la chance de dirigir a la U de Chile. “De mi parte hay voluntad para dirigirla, pero de la U hacia mí no sé. No ha habido acercamientos ni nada. Siempre que uno suena en un equipo es bueno, pero es parte de los rumores y todo lo que sucede en estos momentos. Lo único que me falta en la U es ser entrenador, asi que la disposición siempre está”, aseguró quien concluyó haciendo un crudo análisis del fútbol chileno.

“Internacionalmente, nos falta mucho todavía, por ritmo. Cuando me junté con Tobar le dije que me sorprendió que se fuera el “juegue-juegue”, volvió el fútbol cansino. El campeonato no ayudó este año a que no fuera un gran torneo, ojalá que con las fechas más claras, haya más partidos, se logre una dinámica importante y aparezcan jugadores. Creo que, de los últimos años, ha sido el más bajo, por el rendimiento y las múltiples paras, costó agarrar ritmo”, concluyó Ronald Fuentes.