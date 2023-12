Golpe a la U y a Quinteros: Gustavo Costas está a detalles de ser el nuevo DT de Racing

Horas claves son las que se viven en Argentina, Macul y La Cisterna. Los destinos de Racing Club de Avellaneda, Colo Colo y la Universidad de Chile están entrelazados por dos nombres: Gustavo Costas y Gustavo Quinteros.

Vamos por parte. Costas, ex adiestrador de Palestino y la Selección Boliviana, viene sonando hace días en Racing y en la Universidad de Chile. Sin embargo, ya habría decidido irse a Argentina. Según información de la prensa trasandina, solo detalles separan al técnico del cuadro de Avellaneda.

Aquello golpea directamente las intenciones de los azules y de Gustavo Quinteros en Colo Colo. El entrenador del “popular” tiene las horas contadas en Macul, precisamente porque se iba a la “academia”, pero con esta nueva información, nadie sabe qué sucederá finalmente.

“Es algo normal en el fútbol, siempre me pasa que gracias a Dios, cuando se termina la temporada o mi contrato siempre hay opciones y eso me motiva mucho como entrenador, hay opciones, hay intereses de otros clubes, de otros lugares, me pasó siempre, para mí es algo normal, no me influye para nada”, decía el pasado martes Quinteros, precisamente sobre la chance de partir del Monumental.

Ahora, independiente de ello, ByN tendría decidida la salida de Quinteros. Según información de ADN Deportes, el adiestrador tiene tres votos a favor de que continúe, y seis en contra por parte de la mesa directiva, lo que decretaría la salida definitiva del entrenador trasandino.