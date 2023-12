Gustavo Quinteros reconoce ofertas de otros equipos: “Me pasó siempre, para mí es algo normal”

Este miércoles por la tarde, el fútbol chileno vivirá el último encuentro de la temporada 2023 en el norte del país: Colo Colo y Magallanes definen al monarca de la Copa Chile.

En la previa del encuentro, los entrenadores de ambos equipos enfrentaron a los medios de comunicación y las preguntas estuvieron centradas en el adiestrador del “cacique”, esto ante su inminente salida de Macul.

“Para mí es un orgullo estar en la final de la Copa Chile. Es un torneo que representa al fútbol general en Chile, es muy importante para todo el país futbolístico, vamos a enfrentar a un gran rival, que ha demostrado toda la temporada momentos muy buenos del fútbol”, partió diciendo.

Agregó que “como profesional yo entro a jugar como entrenador siempre de la misma manera, sentimos pasión por lo que hacemos y cada partido sea final o no, entramos a ver al equipo plasmar todo lo que se trabaja. Estoy contento porque es una nueva final, representamos a un club grande, que siempre está obligado a ganar”, dijo Quinteros.

La polémica con Maxi Falcón

Este martes, el plantel de Colo Colo viajó al norte del país para el duelo, y en ello cinco jugadores se quedaron fuera del viaje, situación que no le gustó nada al defensor “charrúa”, quien acusó que lo querían dejar fuer del club.

“En ningún momento hubo intención de dejar afuera ningún jugador, al contrario, por eso los llevamos a todos al aeropuerto, pensamos que todos iban a viajar, pero lamentablemente sucedió todo esto, cosa rarísima. Ojalá puedan llegar y estar con el grupo de jugadores”, dijo Quinteros.

Sobre las ofertas que tendría para dejar Colo Colo, el entrenador aseveró que “es algo normal en el fútbol, siempre me pasa que gracias a Dios, cuando se termina la temporada o mi contrato siempre hay opciones y eso me motiva mucho como entrenador, hay opciones, hay intereses de otros clubes, de otros lugares, me pasó siempre, para mí es algo normal, no me influye para nada”, sostuvo.

“Siempre la prioridad la va a tener el club donde estoy, mañana termina todo, espero esa reunión para hablar de un nuevo proceso o proyecto deportivo. En el caso de que no se puede continuar, estoy feliz por lo que he hecho en el club, hemos devuelto a este gran club al lugar donde siempre tuvo que estar”, complementó Gustavo Quinteros.

Cerró asegurando que tiene buena relación con toda la mesa directiva de ByN “yo tengo una gran relación con Aníbal Mosa como con Alfredo Stöhwing, con todos tengo una excelente relación. Yo creo que cada uno de ellos han valorado lo que hemos hecho desde el momento en que llegamos”, finalizó el DT.