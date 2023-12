El próximo sueño de Emanuelle Silva tras Santiago 2023: competir en Juegos Olímpicos de Invierno

Santiago

Emanuelle Silva visitó este miércoles los estudios de ADN para conversar en ADN TOP KIA tras haber sido escogido, junto al Team Chile del karate, como los mejores deportistas del año por parte del Comité Olímpico de Chile.

“No me imaginé ser el deportista del año, no me quise hacer expectativas y traté de disfrutar mucho. He aprendido estos cuatro años, he pasado por muchas situaciones incómodas, pero que agradezco, porque sin eso no sería el deportista que soy ahora”, remarcó el medallista de oro en los 200 metros del patín carrera en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, quien reconoció cómo vivió la preparación que le permitió obtener el máximo lugar.

“Cada entrenamiento valió la pena. Me acordaba de cuando estaba solo en el hotel, compitiendo afuera. Entrené al 100%, me preparé física y psicológicamente. Todo ese proceso no fue de un año, sino de cuatro. Fue difícil, no quería dar ningún tipo de ventaja frente a mis rivales. Competía contra un campeón mundial y México. La diferencia fueron cuatro milésimas. Decidí irme a un hotel al llegar a Chile y fueron tres semanas que se hicieron muy largas porque me tocó competir al final de los Panamericanos, con toda la exposición que ya había. Fue una espada de doble filo que supe manejar muy bien”, apuntó Emanuelle Silva, que de a poco ha ido sopesando lo que logró en nuestro país.

“A los 5 días tuve que viajar a Taiwán para competir por un equipo internacional y el mismo día que volví, me fui del aeropuerto al hotel porque tenía un campeonato nacional en el que quería participar. No lo he podido disfrutar como yo quiero, pero con el paso de las semanas me estoy dando cuenta de todo lo que significó. Estoy orgulloso y feliz de cerrar el año como lo estoy haciendo”, planteó, además de bajarle el perfil a la pelea con el brasileño Guilherme Abel Rocha, que le impidió pelear el oro en los 500 metros.

“Es un chico joven, la adrenalina le jugó una mala pasada, pero no hay ningún problema con él. Hemos conversado. Es un capítulo cerrado, me tocará competir con él en el Mundial del próximo año, en Italia”, insistió, junto con valorar el presente del deporte chileno.

“Es un Team Chile totalmente distinto al de cuatro Panamericanos atrás, la unión que existe entre deportistas me pone orgulloso y a mis compañeros igual. Que se comparta el premio al mejor deportista me pone feliz”, aseguró.

El próximo sueño de Emanuelle Silva

Tras Santiago 2023, el patinador evidenció en ADN TOP KIA lo que pretende hacer en el mediano plazo en su carrera deportiva: disputar unos Juegos Olímpicos de Invierno, considerando que el patín carrera no es deporte olímpico.

“Me puse en contacto con algunos campeones olímpicos de patinaje en hielo. Voy a viajar a Estados Unidos para tirar líneas y crear una estrategia. Mi objetivo es estar en una Olimpiada, lo decidí con mi familia. Voy a dar el 100% para que se me dé otra oportunidad más. Las disciplinas se compatibilizan, ¿qué mejor?”, apuntó, profundizando respecto a su plan de cambio.

“Hay pistas por períodos y lo que estoy pensando es irme por esos períodos a hacer hielo. Va a ser un desafío bien grande, pero no le tengo miedo. He enfrentado desafíos más complicados, estuve a punto de retirarme y ahora tengo un nuevo sueño. El proyecto lo estoy viendo para los Juegos Olímpicos de Invierno 2030, en dos años más espero sacar tiempos. No es que entrenes un año o un mes para esto, lo vengo pensando hace cuatro años. Es duro, pero la vida del deportista es tan intensa y te entrega herramientas poderosas para la vida”, concluyó Emanuelle Silva en los estudios de ADN.