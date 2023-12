Con sanción en suspenso: Ximena Restrepo recibe castigo por la polémica en la 4x400 de Santiago 2023

Santiago

Durante las últimas horas de este martes se conoció la sanción desarrollada por parte de la Comisión de Ética de la Federación Atlética de Chile contra Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics.

Todo debido a la intervención que tuvo tras el cambio en la conformación de la posta 4x400 que compitió en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, denunciado por Poulette Cardoch y Berdine Castillo, apuntando que la colombiana, madre de una de las integrantes del equipo, Martina Weil, irrumpió horas antes de la prueba en la pista de calentamiento para insultar a los atletas que abogaban por el reintegro de las deportistas.

A la luz de los antecedentes recopilados, la Comisión de Ética determinó castigar a Ximena Restrepo con una amonestación por escrito, sanción que no puede ser efectiva mientras no lo resuelva el Comité de Arbitraje, el cual intervino en la polémica tras un oficio de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados.

Fue ante dicha instancia que el abogado de la medallista de bronce en los 400 metros de Barcelona 1992 presentó un recurso de revisión, ante el cual se determinó una orden de no innovar.

“Según los antecedentes de su abogado, hay una serie de desprolijidades en la tramitación de la causa porque no se habría dado cumplimiento al debido proceso: no se le permitió presentar pruebas, no se le tomó declaración ni pudo presentar testigos”, explicó a ADN Deportes Eduardo Arévalo, presidente del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.

Así las cosas, Ximena Restrepo está amonestada por escrito, lo que, en términos simples, es un llamado de atención en sus antecedentes deportivos, con lo que no tiene consecuencias prácticas en ningún tipo de instancia competitiva del atletismo. Sin embargo, el tema no está zanjado.

“Hay una apelación pendiente, un recurso que revisar. Esto va a demorar unos 15 a 20 días más. El abogado apeló ante la Comisión de Ética de la Federación Atlética de Chile, quienes declararon que estaba presentada fuera de plazo, por lo cual apeló al Comité de Arbitraje. Con los antecedentes, podemos dictar una resolución de reemplazo, dejar sin efecto la que hay o que quede todo como está”, concluyó Eduardo Arévalo ante una sanción todavía no puede ser ejecutada tras la polémica que empañó los éxitos del atletismo en Santiago 2023.