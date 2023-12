Presidente Boric responde a críticas por manejo de la seguridad: “Hay quienes dicen que no se está haciendo nada. Eso es falso”

Durante esta jornada, el Presidente Gabriel Boric promulgó la Ley que regula los sistemas de registro y almacenamiento audiovisual en actuaciones policiales, con el cual se busca mejorar la implementación de estándares profesionales en las policías y prevenir escalamientos o la ocurrencia de nuevos delitos.

En la instancia, el Mandatario sostuvo que “con la ley de hoy, completamos 45 iniciativas de seguridad aprobadas en menos de dos años de Gobierno”.

“Esto no tiene precedente, y es producto de un esfuerzo integral, incluyendo el aumento de recursos de instituciones de seguridad de manera significativa, siendo en particular Carabineros”, añadió.

Además, el Mandatario respondió a las críticas por el manejo de la seguridad en el país, señalando que “hay quienes dicen que ‘acá no se está haciendo nada’, eso no es cierto. Yo les digo abiertamente, eso es falso”.

“La sensación de inseguridad en Chile es verdadera y yo me la juego todos los días y me levanto y me acuesto trabajando en cómo mejoramos esta situación”, agregó.

En esa línea, el Presidente Boric afirmó que “acá se están haciendo muchas cosas y esta batalla la vamos a ganar. En los delitos de alta connotación pública que hemos conocido, las policías han hecho su trabajo y han encontrado a los responsables y esos responsables van a pagar ante la ley”.

“La batalla contra la delincuencia la ganaremos como sociedad en la medida que estemos unidos”, cerró.