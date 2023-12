“Lo que más quiero es verle la cara”: polémica figura de la farándula llega a “Tierra Brava” y buscará enfrentarse con un participante del reality

El episodio de este lunes de Tierra Brava dejó boquiabiertos a los seguidores del reality de Canal 13, ya que al cierre de la emisión, Daniela Aránguiz sorprendió a todos al abrir el portón de la hacienda peruana donde se desarrolla el programa.

Esta inesperada entrada generó gran expectación. Y especialmente por el triángulo amoroso que se avecina entre ella, su ex, Luis Mateucci, y el actual interés sentimental del argentino con la venezolana Alexandra “Chama” Méndez.

La propia Daniela Aránguiz resumió la situación en una palabra: “Adrenalina”. En una conversación con hoyxhoy.cl, la expanelista de Zona de estrellas expresó su deseo de ver la reacción de Mateucci al verla y destacó la emoción que le produce vivir el momento y enfrentar las complicaciones que su presencia puede generar.

“Lo que más quiero es verle la cara cuando yo entre. A mí me gusta la adrenalina”, afirmó Daniela, quien planea disfrutar del momento y observar cómo reacciona Luis Mateucci ante su inesperada llegada. Además, anticipó que no está dispuesta a pelear por hombres y prefiere vivir la experiencia de manera auténtica.

“Prefiero vivir el momento y que sea lo que tenga que ser. Yo no obligo a nadie a estar conmigo y ya no peleo por hombres. Peleé 20 años por un hombre y nunca más lo volveré a hacer”, declaró Daniela Aránguiz, quien notó a su ex apagado tras conocer la posibilidad de su ingreso al reality.

No peleará por el amor de Mateucci

En cuanto a su relación con Luis Mateucci, Daniela dejó en claro que no hay nada entre ellos. “Lo he visto apagado y de seguro me ha echado de menos. Nosotros no tenemos nada, no puedo pedirle fidelidad a alguien con quien no hay nada. Ahora bien, yo, insisto, no peleo por hombres y no me interesa desarmar nada, pero adentro veremos todo”, sostuvo.

“Yo creo que Luis se va a morir cuando me vea. Y creo que va a aislarse de ella, si es verdad lo que me dijo. Él me tendría que reconquistar. Si él entró a jugar un juego, yo también me merezco probar un poquito de esa sopa. Necesito un poquito de colágeno”, añadió Aránguiz, dando indicios de lo que se avecina en los próximos episodios del programa.

Finalmente, Daniela Aránguiz señaló que “yo soy muy de química y personalidad. Por ejemplo, el Luis de la pantalla me gusta cero, no se ve su parte amorosa, no se ve lo simpático que es y lo encuentro muy aislado. Es muy mal capitán, no se da el tiempo de conocer a todo ese equipo y ver cuáles son las potenciales características de cada persona para ponerlos en su mejor lugar”.