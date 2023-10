“Me picó el bichito y me empecé a picar con Luis”: Daniela Aránguiz entra a Tierra Brava y va con todo por Mateucci

Daniela Aránguiz entra a Tierra Brava. Una información que ya fue confirmada por Canal 13, revelando que ingresaría en los próximos días.

“Es una experiencia nueva para mí, es mi primera vez en un reality. A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban”, manifestó de entrada la ex de Jorge Valdivia.

Luego, aseguró que “al principio me llamaron de Tierra brava y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!”.

Esto en referencia a Luis Mateucci, el argentino con el que mantenía una relación hasta antes de que él entrara al programa, donde más encima ya se emparejó con otra mujer: Alexandra La Chama Méndez.

Daniela Aránguiz y Luis Mateucci en Tierra Brava

Así, la llamada carecuica indicó que si bien había terminado con el modelo antes de que este viajara a Perú, “nunca pensé que se iba a demorar tan poco en estar con otra mujer”.

Y advirtió que “ahora yo entro para jugar y lo único que quiero es ver la cara de él. Espero ansiosa el momento en que llegue al reality y él me vea entrar… quiero ver esa cara”.

“Me quemo a lo bonzo de que Luis va a querer reconquistarme”, añadió, señalando que seguro se alejaría de La Chama apenas la viera. “Yo lo conozco muy bien y sé que eso hará, se volverá a acercar a mí, pero vamos a ver si yo voy a estar dispuesta a estar con él. Ha pasado harta agua bajo el puente”, afirmó.

En tanto, Mateucci también habló con el sitio AR13. Y, sin saber aún que ingresa la ex Mekano, sostuvo que “no sé si estará dolida o si estará contenta. Sí sé, por el momento que a lo mejor le duele que yo esté con alguien, porque yo tengo un acercamiento con Chama, entonces sé que le puede molestar. Doler, no sé. Pero yo tampoco sé qué está haciendo ella afuera. No sé si me va a esperar. No sé… Yo también tengo mis dudas de lo que nosotros teníamos”.

También, expresó que “mirándolo con distancia, ya estoy pensando diferente. Entonces, había muchas cosas que me dejé llevar por la relación, por el cariño, por el amor y porque hay hijos de por medio. Pero no tengo que dejar de ser yo y muchas veces dejaba de ser yo por no hacerle daño y en realidad no estaba haciéndole daño a nadie, estaba dando mi punto de vista… Así como ella también nos daba en su programa constantemente hablando de mí, y yo nunca la corregí”.

De esta forma, Daniela Aránguiz llegará a revolucionar Tierra Brava y a ver qué pasará con su vínculo con Luis Mateucci. ¿Quedará la grande?