Reinaldo Navia insiste en sus críticas por el fondo de retiro del Sifup: “Tienen que ver cuánta gente está sufriendo”

Durante el fin de semana, Reinaldo Navia se expresó en redes sociales para manifestar su incomodiad ante la entrega de millonarias cifras a jugadores retirados por parte del Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup).

De hecho, el exdelantero focalizó sus críticas en el presidente de la orgánica, Gamadiel García, cuestión en la que profundizó en conversación con ADN Deportes.

“Me tocó convivir con él, un chico buena onda, pero ahora está siendo mala leche. Le escribía Whatsapp y tardaba días en contestarme. Tenemos un grupo en el que hay más de 600 jugadores retirados, muchos no la están pasando bien. Eran los que se partían el culo y aguantaron muchas cosas para que el Sindicato sea fuerte, estamos hablando para que nos escuchen. No pedimos millones de pesos, reciben millones de dólares. Tienen que ver cuánta gente está sufriendo”, remarcó Reinaldo Navia, apuntando a la necesidad de ampliar a los beneficiados por el fondo de retiro.

“Son etapas de diferentes personas que estuvieron al mando en algún minuto. En su momento, con Carlos Soto, no se logró, pero haya sido bueno o malo, el Sindicato siguió y se hizo fuerte. En algún momento usaron la imagen de uno hasta estando retirado. No es que estemos reclamando plata de uno. Todo ha ido evolucionando, se agradecen las gestiones de ahora, pero al final el Sifup no comienza con Gamadiel García y esto viene de generaciones mucho más atrás. Todo ese esfuerzo que hicieron los viejos sirvió para como es ahora”, enfatizó quien está radicado en México.

Reinaldo Navia y el momento de Santiago Wanderers

En la charla con ADN Deportes, también comentó la derrota del cuadro caturro, en el cual se formó futbolísticamente, ante Deportes Iquique, cuestión que le significó la derrota en la final de la Liguilla de Ascenso.

“Siempre estoy pendiente de Wanderers. Nunca se me acercó nadie para que me retirara ahí o recibir un reconocimiento. Yo le di mucho a Wanderers y ellos a mí, ganaron dinero. Es un club que tiene que estar en Primera, es una ciudad futbolera y es lamentable, estuvo ahí. Esperemos se trabaje para ver a Wanderers en Primera, son muchos años ya en la B”, apuntó, junto con mantenerse al margen de las críticas a la gestión del dueño del club, Reinaldo Sánchez.

“Siempre se habló de él y estoy agradecido de él, gracias a él pude debutar en Primera División. A Jorge Luis Siviero no le gustaban los jóvenes, pero vio el negocio y tuve la opción. Más allá de sus defectos y virtudes, por él pude hacer mi carrera”, concluyó Reinaldo Navia.