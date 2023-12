Reinaldo Navia fustiga al Sifup por el fondo de retiro: “Gamadiel García y Luis Marín se están llenando los bolsillos”

Santiago

Como ha sido la tónica de las últimas temporadas, desde que el Sindicato de Futbolistas Profesionales (Sifup) anunció la entrega de un bono de retiro a los ya exdeportistas de la actividad, el debate ha estado instalado respecto a quiénes deberían recibirlo, situación en la cual intervino el exdelantero Reinaldo Navia.

Desde México, donde está radicado desde hace varios años, el exjugador de Santiago Wanderers y el América, entre otros clubes, fustigó la gestión de la entidad, comandada por Gamadiel García y Luis Marín, ante lo que él acusa como discriminación hacia otros exfutbolistas.

“He buscado a Gamadiel García para hablar y se ha hecho el hueón. Le van dando dinero a los futbolistas que se van retirando. No digo que ellos no lo merezcan, pero se ha dejado de lado un poco a las generaciones pasadas. No lo digo por mí, hay mucho exjugador que no la está pasando bien en Chile, muchos que no tienen para comer, están enfermos o no tienen la solvencia económica para pagarse medicamentos, y se le da una cierta cantidad de dinero, grande, a los que se están retirando ahora”, denunció Reinaldo Navia a través de un video en su cuenta de Instagram.

“Mandaron la lista de los que van a recibir el bono y están Matías Fernández, Jorge Valdivia (...) No es culpa de ellos, pero no lo necesitan y se van a llevar millones. Es increíble. Que no se reconozca a jugadores que fueron leyendas y son emblemáticos es increíble. Gamadiel, ponte la mano en el corazón y da la cara”, enfatizó, apuntando a que no está solo en esta pelea, aludiendo a que otros referentes del fútbol chileno también han cuestionado la situación.

“Zamorano, Estay, entre otros, apoyan esta situación. Se me hace muy cara de raja que Luis Marín y Gamadiel García dejen de lado a esa gente. Muchos jugamos años y en algún momento nos tocó estar dentro del Sifup, hacer paros para que agarrara fuerza, pelearnos con los clubes. A los 17 años hubo una para del fútbol, había que tomar una decisión. Corría riesgo de que me despidieran, pero apoyé a la familia del fútbol y corrí ese riesgo”, recordó Reinaldo Navia, insistiendo en sus críticas a Gamadiel García.

“Que no se tome en cuenta a exjugadores se me hace muy caradura de los líderes del Sifup. A Gamadiel García lo he buscado y una vez me mandó a la mierda. Mucho exfutbolista necesita ayuda y se le ha pagado a extranjeros incluso. Qué mal que no den la cara y que hagan cuenta como que ellos empezaron el Sifup (...) A estas generaciones les importa un comino, no ven la parte humana. Me gustaría toparme a Marín y García, encararlos. Ni siquiera fueron emblemáticos en nuestro fútbol. Hubo muchos que marcamos época en nuestra generación. Se están llenando los bolsillos. Qué mal cómo se están manejando”, concluyó en su Instagram.