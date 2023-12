Presidente de Deportes Iquique festeja el ascenso y reconoce adversidades: “Siempre hemos estado postergados por estar lejos de la capital”

Chile

Cesare Rossi, presidente de Deportes Iquique, expresó toda su emoción tras el ascenso a Primera División que lograron los “Dragones Celestes” al derrotar a Santiago Wanderers en una dramática tanda de penales.

“Nos costó mucho, tuvimos tres temporadas en el ascenso de manera muy injusta y condicionada en algún momento, pero lo importante ahora es celebrar, que la gente vea al equipo en Primera División. Esta es una plaza que no puede estar en la B. Este club es de mucho esfuerzo y de gente ordenada”, señaló el mandamás del elenco iquiqueño en zona mixta.

Rossi reconoció que “nosotros siempre hemos estado postergados por estar tan lejos de la capital, hacemos un esfuerzo tremendo por viajar, por darle las condiciones necesarias a los jugadores. Somos iquiqueños, queremos a este club y lo hacemos con el corazón, con mucha pasión”.

El timonel de Deportes Iquique también recordó a quienes ya no forman parte del club. “Se me vienen muchas cosas a la cabeza, gente que ayudó para que este momento fuese tan grato, muchos entrenadores que pasaron por el club, jugadores que lamentablemente no pudieron seguir con nosotros y tantos otros que se nos fueron, que ya están en el cielo”, mencionó.

“Este es un triunfo de la ciudad de Iquique, mucha gente vino a disfrutar este partido muy sufrido, pero me imagino que se van contentos a sus casas y los problemas se olvidan por un día”, concluyó Cesare Rossi.