Miguel Ponce expresa su ilusión por dirigir a Iquique en Primera División: “El club tiene todo lo necesario para ser competitivo”

Santiago

El entrenador de Deportes Iquique, Miguel Ponce, intentó analizar el emocionante desenlace que este domingo les permitió superar a Santiago Wanderers por penales para regresar al club a la Primera División.

“Estos partidos se jugaban como se presentaban. Todo lo que nos pasó es porque tenemos un rival. Este triunfo engrandece porque el rival hizo todos los méritos para ascender y nos tocó a nosotros. Siento el objetivo cumplido. Me cuesta analizar el partido, se nos complicó cuando lo teníamos listo”, comentó el DT nacional, valorando el desarrollo de la Primera B.

“El torneo terminó como fue: increíblemente competitivo, emocionante y con equipos muy valientes. Ojalá la Primera B siga creciendo, que siga subiendo el nivel. La mayoría, además, son jugadores chilenos (...) Es la épica de todo el torneo. Tras las expulsiones, era esperar para ir a los penales. A pesar de todo lo que se ha vivido, estuvieron siempre dispuestos”, apuntó Miguel Ponce, destacando los méritos que tuvieron para el ascenso a la Primera División.

“¿Qué somos? El equipo que menos perdió, el que más hizo goles y el mejor equipo de visita. Esos son mis méritos. Es un paso gigante como cuerpo técnico”, enfatizó en el Tierra de Campeones.

Miguel Ponce y su futuro deportivo

Durante la conferencia de prensa, afrontó la chance de continuar dirigiendo a Deportes Iquique, considerando que su vínculo con el club finalizó con el último penal en el norte.

“Más del 90% del equipo, incluidos nosotros, termina contrato. No es fácil. Los que terminaron en octubre llevan tres meses sin sueldo. No es fácil jugar con esa emocionalidad y acordamos en competir. El mejor momento de este equipo es, tras no conseguir el ascenso directo, tomar la situación con madurez y lograr este objetivo. Prometí ser competitivo hasta el último y lo hicimos, dirigí a un equipo que estuvo dispuesto a hacerlo”, planteó, remarcando el espíritu que lograron durante la temporada.

“El año pasado, el club estuvo a dos fechas de descender. Se hizo un equipo nuevo. Hay que trabajarlo para ser competitivo. Hay cosas internas que se hicieron y que fueron muy importantes, pagando a medias con el club los desayunos”, ejemplificó Miguel Ponce.

“Terminé contrato, pero yo lo he dicho, Iquique tiene todo lo necesario para ser competitivo. Esto no es casualidad. La cancha también está siempre impecable. Wanderers también tiene la infraestructura”, concluyó, junto con descartar la chance de dirigir en Paraguay tras recibir una oferta en plena Liguilla de Ascenso.