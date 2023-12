Jaime García y la opción de dirigir a Colo Colo o la U: “Me siento muy capacitado”

La temporada 2023 del fútbol chileno se terminó, pese a que resta conocer al campeón de la Copa Chile, el cual saldrá entre Colo Colo y Magallanes.

Precisamente el “popular” se podría quedar sin técnico, esto en medio de los rumores de que Gustavo Quinteros no seguiría en Macul ante el supuesto interés de la ANFP para que llegue al banco de la Selección Chilena.

En ello, uno de los nombres que aparece en el horizonte para llegar al “cacique” es Jaime García. El ex Ñublense apareció este lunes en la Gala Crack, instancia donde conversó con los medios de comunicación.

“El cierre de año fue espectacular. Salí, viajé, me atendieron grandes personas del fútbol como Claudio (Bravo), Alexis (Sánchez), (Guillermo) Maripán, Manuel (Pellegrini). Ahora esperar el 2024, donde espero poder seguir dirigiendo, que pueda seguir haciendo el buen fútbol que me gusta a hacer”, partió diciendo.

Respecto a su futuro, el entrenador nacional aseguró que “acercamientos hay, pero hay que esperar que me llamen y también haya algo donde yo pueda estar feliz para dirigir y esté contento”, sostuvo.

Precisamente sobre eso, es que Colo Colo podría ser su nueva casa, “todos los equipos seducen, si es de provincia, de Santiago, me siento muy capacitado”, dijo.

Otra chance es la Universidad de Chile, pese a que los azules están cerca de fichar al DT campeón, Gustavo Álvarez “contento de donde me llamen, me he ganado ese lugar, pero también lo tengo que demostrar. La oportunidad de que chilenos estén a cargo de equipos importantes también, ¿por qué no... porque no puede ser? Estoy abierto a todo”, cerró.