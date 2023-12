Gustavo Huerta continuará en Cobresal para seguir alargando su récord en el fútbol chileno

Santiago

Este lunes se resolvió una de las dudas que habían quedado tras el cierre del Campeonato Nacional 2023, pues Gustavo Huerta había puesto en duda si seguiría dirigiendo a Cobresal.

“Quizás me estoy adelantando, porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año. No lo tengo claro. Siempre he manifestado que me siento uno más en Cobresal, pero las conversaciones que hemos tenido no han llegado a ningún acuerdo”, manifestó el pasado viernes tras perder el título a manos de Huachipato.

Sin embargo, el diálogo llegó a buen puerto y el elenco de El Salvador anunció en sus redes sociales la renovación de todo su cuerpo técnico para el próximo año, con lo que liderará al plantel para su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024.

Con esto, Gustavo Huerta refrendará su apodo como el “Ferguson del Desierto”: permanecerá siete años al mando de Cobresal desde su regreso al club en 2017, siendo de largo el entrenador con mayor permanencia en el cargo en lo que va del siglo en el fútbol chileno.