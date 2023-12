Gustavo Huerta deja en suspenso su permanencia en Cobresal tras perder el título: “No sé si voy a seguir”

Cobresal dejó escapar el título del Campeonato Nacional 2023 tras caer este viernes ante Unión Española. Sin embargo, los “Mineros” ahora podrían perder a su entrenador Gustavo Huerta, quien puso en duda su continuidad tras el encuentro.

“Este plantel y cuerpo técnico le ha generado 3,4 millones de dólares al club. Es algo que deberá destinarse a robustecer el equipo, porque todos sabemos cómo les ha ido a nuestros equipos en la Libertadores. No queremos ir a pasarla mal, independiente que esté yo o no”, inició comentando el DT en conferencia de prensa.

En esa línea, reconoció: “Quizás me estoy adelantando, porque no sé si voy a seguir, pero el club deberá determinar qué hace con el plantel del próximo año. No lo tengo claro. Siempre he manifestado que me siento uno más en Cobresal, pero las conversaciones que hemos tenido no han llegado a ningún acuerdo”.

Además, Gustavo Huerta analizó el gol anulado a Cecilio Waterman, que pudo cambiar el destino del torneo. “Se supone que el VAR por algo está, nos sentimos muchas veces favorecidos por alguna situación especial, hoy nos vimos perjudicados”, aseguró.

“Pero me carga echarle la culpa al árbitro por una determinación que tomen ellos, porque a veces son a favor y otras veces en contra. En general no hicimos un buen partido para quejarnos por algo puntual”, cerró.