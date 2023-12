Esta es la serie que más buscaron los chilenos en Google este 2023

Ya en la segunda semana de diciembre, el mundo se prepara para decirle adiós al 2023. En ese contexto, Google reveló las principales tendencias de búsqueda de las personas en Chile durante 2023, en comparación al anterior, entre quienes volcaron sus inquietudes en el Buscador de Google.

“El Año en Búsquedas” es una recopilación de los acontecimientos, personajes y temas que marcaron el espíritu del año a través de la mirada colectiva de los usuarios de Internet.

Esta “radiografía” ofrece una perspectiva única de los principales eventos del año con base en las búsquedas de mayor crecimiento realizadas en los países en diferentes categorías. Para hacerlo, se utilizaron múltiples fuentes, incluidos datos de Google Trends y otras herramientas internas, para descubrir el verdadero espíritu del año.

Entre otros, Google dio a conocer las principales tendencias de búsqueda de las personas en Chile durante 2023, donde destacaron temáticas tan diferentes como los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 a la cantante Christina Aguilera y por supuesto, las elecciones de este año en el país.

La serie más buscada en Chile

En esa línea, ADN.cl logró acceder las listas de las series que generaron una mayor tendencia de búsqueda en Chile este 2023, siendo la producción liderada por el chileno Pedro Pascal, The Last of Us, el proyecto más consultado en el Buscador.

A la serie de HBO le sigue:

2. Merlina

3. Sex Education

4. Pluto

5. Ginny y Georgia

6. Seyran y Ferit

7. Alice in Borderland

8. The Idol

9. Reina Charlotte

10. Perfil Falso