Santiago

Uno de los ganadores por Chile durante el desarrollo de los Panam Sports Awards 2023 fue Lucas Nervi, condecorado con el premio al Legado Cali 2021, siendo de los deportistas más destacados del año tras su participación dos años atrás en los Juegos Panamericanos Junior.

Luego de su irrupción en Colombia, terminó consagrándose este año como campeón del lanzamiento del disco en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, crecimiento que le permitió obtener el galardón en la ceremonia desarrollada en Miami, tras lo cual conversó con ADN Deportes.

“2021 y 2023 fueron años extraordinarios para mí. Es mi primer año compitiendo como adulto, es algo súper importante haber ganado dos oros antes de los Panamericanos Junior. Después vino una lesión súper penca, pero pude sacar todo lo que tenía en Santiago 2023. Fue un camino súper largo, pero bonito”, remarcó un Lucas Nervi que se ha vuelto uno de los símbolos del éxito del Team Chile en la cita continental que organizó nuestro país.

“El último mes ha sido una locura y esto resume la energía que he recibido de la gente. Estoy feliz y orgulloso del trabajo que he hecho con mi equipo, ha sido un proceso muy largo, pero muy controlado, donde hemos aprendido de los fracasos y las victorias. Cuando uno gana olvida a veces analizar, pero nos dimos tiempo de ver bajo el agua, buscar soluciones y trabajar para que no sea un techo, sino un peldaño para seguir adelante”, planteó, afrontando la fama que ha tenido estos días.

“Lo bacán es que no he pensado nada, todo ha salido desde el corazón, muy espontáneo, y la gente lo agradece. Me emociona cuando me piden fotos y cosas así”, argumentó Lucas Nervi, quien ya retomó los entrenamientos con miras a sus siguientes desafíos: el Nacional de atletismo en abril y el Iberoamericano en mayo, todo para buscar la marca de cara a París 2024.

El objetivo siempre va a estar para los Juegos Olímpicos, es el sueño de todo deportista. Quiero tener la misma presentación de los Juegos Panamericanos en París. La marca puede mejorar siempre, pero sea como sea lo vamos a tomar como aprendizaje. Sigo siendo cabro chico, sirve para seguir firme para arriba”, concluyó un feliz Lucas Nervi.