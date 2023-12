Alejandra Rodríguez, creadora del Método UC Pro: “Falta mucho trabajo integral en la formación deportiva”

Santiago

Durante la última edición de Mujeres al Deporte, Macarena Miranda conversó con Alejandra Rodríguez, quien junto al exdefensor Cristián Álvarez es creadora e impulsora de Método UC Pro.

Se trata de una iniciativa que se estrenó este año para permitirle a los niños y jóvenes vivir la experiencia como parte de la rama formativa de Universidad Católica. Para el desarrollo de su segunda edición, la gran novedad será la inclusión de mujeres.

“Apunta a dar ese eslabón que le faltan a niños que están en academias de fútbol y que sueñan con vivir la experiencia de llegar a cadetes, en espacios más integrales. Buscamos el desarrollo técnico, táctico, pero también tenemos psicólogos, se hacen mediciones nutricionales. En el caso de las niñas nos damos cuenta de que nos falta motivar más y abrir más puertas para ellas, que tengan la opción de entrenar de esta manera. Cristian fue muy impulsor de este tema. A las mujeres hay que darles las mismas oportunidades que a los niños”, comentó Alejandra Rodríguez.

Todo de cara a la apertura del Método UC Pro para niñas categoría 2010 a 2013, quienes estarán en San Carlos de Apoquindo entre el 9 y 13 de enero del año entrante. “Lo más lindo es que las niñas pueden vivir la experiencia al 100%: almuerzan donde lo hace el plantel, con la ropa de entrenamiento de la UC. Es una oportunidad super buena para potenciar aún más el fútbol femenino. Sabemos que hay talentos, tenemos que descubrir nuevos y es una muy buena forma de que ellas se motiven, vean de lo que se tratan, si están preparadas, y se den cuenta de lo lindo que es dedicarse al alto rendimiento”, remarcó, destacando la importancia de esta instancia formativa.

“Llegan pocos niños a cadetes y con el Método UC vinieron muchos de regiones a quedarse en la Casa Cruzada, que no es algo tan habitual. Tratando de enfocar los valores que tenemos como familia, vinculadas al deporte, y lo que él desarrolló en Católica, tratamos de plasmarlo. Falta mucho trabajo integral en la formación deportiva. Los papás quieren que lleguen al alto rendimiento, pero no entienden qué es alto rendimiento. Te dedicas desde que te levantas a que te acuestas, es un cambio de mentalidad”, puntualizó.

Para el debut de las mujeres en la instancia, estarán bajo la supervisión de la ecuatoriana Vanessa Arauz, que es quien lidera la sub 16 y sub 19 de Cruzados. Todo luego de un proceso de selección que realizan los organizadores. “Tras la preinscripción, se le pregunta a los papás por su rutina deportiva. Como es un programa intensivo, no es la idea que vengan a frustrarse o pasarlo mal, sino que vengan a aprender y sea una buena experiencia”, concluyó Alejandra Rodríguez en Mujeres al Deporte.