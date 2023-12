Presidente de la Conmebol afronta polémica con Chile por Mundial 2030 y respalda a Milad: “Ojalá no renuncie, quiere lo mejor para el fútbol chileno”

Chile

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, tomó la palabra y habló de todo tras participar en el partido de leyendas sudamericanas que se jugó anoche en Miami, Estados Unidos.

En diálogo con ADN Deportes, el dirigente paraguayo abordó la polémica que dejó la marginación de Chile para albergar partidos inaugurales del Mundial 2030, los cuales se llevarán a cabo solo en Argentina, Uruguay y Paraguay.

A raíz de este tema, también se refirió a la reunión que tendrá en los próximos días con el presidente de la ANFP, Pablo Milad, quien aún no define su continuidad en el cargo que tiene de vicepresidente de la Conmebol.

Bajo todo este contexto, el mandamás del fútbol sudamericano señaló: “Con Pablo (Milad) mantenemos conversaciones constantes. Hablar con él en privado será un placer. En esto siempre hay que ir de frente y hablar de las cosas como tienen que ser, Milad y Chile se lo merecen, no hay nada que esconder, al contrario”.

En cuanto a la exclusión de Chile para la inauguración del Mundial 2030, remarcó que “particularmente, lo que yo siempre hice fue abogar por todos los países de Sudamérica. Quién más que yo hubiese querido que Chile esté dentro de los países para inaugurar el Mundial, lamentablemente las cosas son así, Sudamérica no decide y no organiza, esto es de la FIFA y ellos tienen la última palabra”.

Respuesta ante las críticas y respaldo a Pablo Milad

En esa misma línea, Alejandro Domínguez le respondió a quienes cuestionan a la Conmebol por conseguir solo la inauguración del Mundial 2030, considerando que el torneo en su totalidad se jugará en España, Portugal y Marruecos, las sedes oficiales de dicha Copa del Mundo.

“Siempre habrá críticas, pero hay que ser objetivos, hoy en día organizar un Mundial para 48 países conlleva un nivel de demandas que exigen inversión y facturación, porque la FIFA vive de esto. Consideren que el Mundial de Qatar facturó 7 billones y se calcula que el Mundial 2026 facturará 11 billones para la FIFA”, aclaró el paraguayo.

“Debemos ser responsables, nosotros no podemos proponer algo igual, lamentablemente las economías en Sudamérica no dan para hacer un pronóstico con una facturación similar. Y con las necesidades que tienen nuestros pueblos, no sé si se justifica que estemos invirtiendo en estadios de fútbol. Me siento muy confortable por haber sido responsable”, agregó Domínguez, para zanjar el tema y dejar en claro que Sudamérica está en condiciones de ser sede de un Mundial adulto de selecciones masculinas.

Por último, aseguró que Pablo Milad no debería renunciar a la vicepresidencia de la Conmebol y mostró su total respaldo para el timonel del balompié chileno. “Es una decisión muy personal de él, no veo los motivos por los cuales tenga que renunciar, y si lo hace, ahí sabremos las razones. Ojalá que no lo haga. Milad es una persona muy trabajadora, es un dirigente de fútbol de raza y quiere lo mejor para Chile”, concluyó.