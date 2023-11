Era 12 de octubre de 2002, Universidad de Chile y Universidad Católica igualaban 1-1 en la mitad del segundo tiempo. Hasta ahí todo normal, hasta que en el minuto 32 de la segunda mitad, ocurre el hecho que iba a quedar en el anecdotario del fútbol chileno.

Tras penal a Mauricio Pinilla, quien cayó encima del portero cruzado Johnny Walker, lesionándolo y sin permitirle seguir jugando, y ante la imposibilidad de realizar más cambios al haber agotado las tres modificaciones, Universidad Católica debió recurrir a un jugador de campo para ocupar el arco, y con un penal en contra como primera jugada.

El encargado de cobrar fue el temible Pedro Heidi González, sin embargo el arquero improvisado de la UC, Cristián Álvarez, tenía otra cosa que decir: se lanzó a su izquierda y le tapó el penal al delantero azul.

Misma situación que tendrá que atravesar hoy la Selección Chilena femenina, que deberá ocupar una jugadora de campo para enfrentar la final de los Juegos Panamericanos 2023 en su duelo por la medalla de oro ante México, pero con varias diferencias, según explica el Huaso en conversación con ADN Deportes.

“Nunca un jugador de campo está 100% preparado para tener que ponerse al arco, el puesto de arquero requiere de mucho conocimiento y técnica, son años de preparación”, señala Álvarez, quién recuerda que “yo no tenía idea de cómo hacer una barrera ni salir a cortar un córner. El arco para un jugador de campo, cuando se pone bajo los tres palos, se ve gigante y se ve más gigante cuando no sabes moverte”, puntualiza el Huaso.

“Lo mío fue mucho mas improvisado, fue algo que no estaba contemplado, pasó una situación puntual e inesperada que me hizo que me tuviera que poner al arco”, explica el ex defensor de la UC, recordado por esa jugada en la que fue el héroe cruzado en el Clásico Universitario del Clausura 2002.