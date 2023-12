Irina Karamanos entregó nuevos detalles sobre su quiebre con Gabriel Boric: “No terminaba de calzar”

Irina Karamanos fue invitada al podcast de Fabrizio Copano, Escápate de tu casa, y habló allí sobre su quiebre con el Presidente Gabriel Boric.

La socióloga abordó la ruptura con el mandatario, revelando algunas de las razones que la llevaron a distanciarse.

“Estoy viviendo un momento de gran cambio y en general ha existido un gran respeto para mí persona”, partió diciendo en un diálogo que duró cerca de 45 minutos con el humorista.

Luego, dejó entrever que, pese a haber algunas presiones respecto a mantener una imagen de “estabilidad”, con el magallánico nunca pensaron en esconder su ruptura.

“Yo creo que siempre es un poco el mantra, el aguantar. Hay un tema de imagen y de mostrar estabilidad, algo muy tradicional, pero eso es como aguantar, aunque todo esté mal... Lo digo, no solo por la imagen del Gobierno, sino de las parejas. Eso es preocupante y no hay que dar esa imagen. No se nos pasó por la cabeza fingir o aguantar”, manifestó.

Irina Karamanos y su desahogo

Posteriormente, la joven expresó que vivió bastantes comentarios incómodos durante su pololeo, del tipo “¡tengan hijos!” o “¿cuándo se van a casar?”.

“Hay como un manto de protección, una cosa maternal que no terminaba de calzar conmigo”, reflexionó sobre estas expectativas sociales respecto a la figura de “Primera Dama”.

Incluso, sostuvo que varias veces le pasó que “estaba permanentemente sintiéndome como un portal. Lo de los hijos es algo extremo, y es bien parecido a que te manden un mensaje para el presidente a través tuyo permanentemente. Es como existir y no existir”.

De esta forma, Irina Karamanos desahogó parte de las presiones que vivió como pareja de Gabriel Boric, revelando varios detalles desconocidos, hasta ahora, de su quiebre.