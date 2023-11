Fue en la tarde de este jueves que el Presidente Gabriel Boric confirmó el término de su relación sentimental con la cientista social Irina Karamanos, quien fuera su pareja por casi cinco años.

Si bien la noticia sonaba como rumor desde hace algunos días, el Mandatario usó su cuenta social de Instagram para confirmarlo. Y los alcances podrían no tener importancia si no fuera por una decisión de Estado: Karamanos fue la última persona que cumplió el rol de coordinadora Sociocultural de Presidencia, un cargo históricamente delegado a la pareja del Presidente, la Primera Dama (excepto con Michelle Bachelet, quien nombró a su hijo, Sebastián Dávalos).

Así, las fundaciones Integra, Chilenter, Artesanias de Chile, la de Orquestas Juveniles e Infantiles, Tiempos Nuevos, la Fundación de las Familias y la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, pasaron a depender de los ministerios de cada área y que fue el tema que abordó Karamanos en su charla Ted.

¿Qué le escribió el Presidente a Irina?

Antes que todo, en el mensaje que confirmó el término el Presidente Boric destacó las cualidades de la cientista social: “Irina es una mujer extraordinaria, en todas las dimensiones en que se puede entender a una persona. De una curiosidad infinita por los misterios de la vida porque sobre todo tiene ganas de vivirla”.

“Es generosa como nadie, tenga poco o mucho, siempre va a compartir porque su manera de entender las relaciones es desde la empatía más profunda que sólo tiene sentido cuando nos entendemos como seres dignos del mismo respeto. Es inteligente, aguda, de una imaginación desbordante y tremendamente dedicada en las tareas que se impone. Yo la admiro infinito”, agregó después.

A renglón seguido, hizo un recuento de los casi cinco años que estuvieron juntos: “Fuimos compañeros de vida por casi 5 años. Compartimos la complicidad de un proyecto colectivo que nos llevó, junto con tantas y tantos compañeros, a desafíos insospechados que siempre hemos enfrentamos con lo mejor de nosotros. Compartimos también el cariño y el amor en los momentos dulces pero sobre todo en los difíciles, aquellos en donde pareciera que es más fácil dejar de remar porque las fuerzas no alcanzan. Pero ella siempre tuvo fuerzas que venían de una historia más larga que a su vez me empujaron a mi a seguir”.

El Mandatario detalló que el término ocurrió hace algún tiempo. También las razones: “Hace un par de semanas decidimos separar nuestros caminos en lo relativo a nuestra relación de pareja por visiones distintas sobre el futuro íntimo. Pero decidimos (sabemos más bien) que vamos a seguir siendo compañeros para siempre”.

“En lo personal, soy una persona con virtudes y defectos, como todos. Y a veces el futuro personal se me llenaba de tormentas en las que ella siempre fue un faro para no encallar. No tengo nada, absolutamente nada que reprocharle”, complementó.

“Ella tiene nuevos desafíos”

Al tiempo en que se esparcían los rumores del término, también comenzaban a circular videos del Presidente Boric que motivaron al diputado y presidente de Amarillos, Andrés Jouannet a oficiar a la vicepresidenta Carolina Tohá para que justifique el uso de esos recursos. Hubo también una parte del mensaje del Mandatario para esto que comenzó apuntando a “los apostadores de posibles miserias ajenas”:

“Les cuento que estamos bien, que ninguno de los dos tiene otras parejas y todo ha sido conversado largamente como dos personas que han vivido juntos los años más intensos de nuestras vidas. Que nos queremos infinito y nos seguiremos queriendo. Sabemos que en estos días las especulaciones estarán a la orden del día y si bien nos hubiese gustado vivir este proceso en privado, ambos entendemos que es mejor contar nosotros esta historia y así dejar que los que gustan de inventar o proyectar en otros sus deseos inconfesos no les quede más que su propio eco”.

“Complementó después: “A quienes así lo entiendan, les pedimos respeto y comprensión. Estos procesos siempre son difíciles, incluso cuando están guiados por el cariño infinito que este caso nos tenemos”.

Hacia el final, adelantó: “Irina tiene hoy nuevos desafíos que ella contará si así le parece. En lo que respecta a mí, seguiré 100% dedicado a la tarea de gobernar este país hermoso, con sus problemas, angustias, esperanzas y desafíos, que no son pocos. Enfrentar con firmeza y sin tregua a delincuencia y el narco, recuperar la educación pública y mejorar la salud, crear nuevos empleos dignos y seguir bajando la inflación, velar por la infancia en todas sus dimensiones, cuidar la naturaleza y nuestro ecosistema, promover el deporte y la cultura que tan bien nos hacen como sociedad, hacer crecer la economía y distribuir más equitativamente las riquezas que entre todos generamos, potenciar la inclusión y terminar con la discriminación injusta, sacar adelante la reforma de pensiones para nuestras personas mayores que han trabajado toda su vida, y tantas otras tareas”.