Felipe Loyola pone en duda su continuidad en Huachipato: “Hay que barajar opciones y ver la mejor”

Felipe Loyola se convirtió en una de las grandes figuras del título de Huachipato. El polifuncional jugador fue clave en la consagración de los “Acereros” y despertó el interés de varios clubes por su fichaje para la temporada 2024.

En diálogo con ADN Deportes, el seleccionado de La Roja valoró el haber conseguido la tercera estrella del equipo de Talcahuano y se refirió a su futuro. “Fue año durísimo de mucho trabajo. Siento que lo merecemos con este equipo, luchamos hasta el final siempre con buena disposición todo el año”, comentó.

“Desde que llegué me tocó remarla y una vez que entré lo aproveché y me tocó seguir jugando. Mi corta carrera ha tenido más sacrificio. Me tocó salir de Colo Colo, ir a Fernández Vial, lograr un ascenso y después otra caída que por distintas circunstancias nos tocó bajar”, añadió.

En esa línea, agregó que “se me abrió esta posibilidad y la remé con convicción. Tenía fe de que se me podía dar y gracias a dios fue un año hermoso. Me tocó ir a la selección y terminarlo con un torneo es alegría pura. Coronamos un año espectacular, que es fruto del sacrificio y el esfuerzo”.

Por otra parte, Felipe Loyola puso en duda su continuidad en Huachipato. “Hay que ver ahora, estaba cien por ciento enfocado en terminar bien el torneo y veremos que pasará”, afirmó.

“Está la posibilidad de seguir en Huachipato y la posibilidad también de ir a un rumbo mejor. Ojalá buscar lo mejor para todos. Hay que barajar opciones y ver la mejor”, complementó.

Finalmente, manifestó su deseo de seguir siendo llamado a la selección chilena. “Hay que seguir trabajando, buscar competencias más competitivas para estar bien preparado para la selección y todo lo que se viene el 2024″, cerró.