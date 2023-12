“Nos privó de tener un mejor resultado”: La crítica de Daniel Morón a la gestión de Gustavo Quinteros en Colo Colo

Daniel Morón, gerente deportivo de Colo Colo, realizó un breve análisis de la temporada tras el triunfo por 1-0 ante Curicó Unido en la última fecha del Campeonato Nacional 2023 y se mostró critico al referirse al entrenador Gustavo Quinteros.

Tras el compromiso, el directivo apuntó contra el DT del “Cacique” por los refuerzos que solicitó a inicio de año y que no consideró a lo largo de la campaña, como fue el caso del delantero paraguayo Darío Lezcano.

“Llegaron algunos refuerzos que fueron solicitados por el técnico. Lamentablemente, de acuerdo a lo que sucedió durante la temporada, para la evaluación que hacía el técnico partido a partido no estaban dentro de los que tenían que ir a la nómina y en verdad eso nos privó de haber tenido algún mejor resultado”, comentó el otrora portero de los albos.

“Por otro lado, también tuvimos la mala fortuna de algunos jugadores que se lesionaron, como el caso de Matías de los Santos y Emiliano Amor. Creo que todas esas cosas nos han mermado mucho”, agregó.

En esa línea, abordó las dudas sobre la continuidad del estratega argentino en la banca de Colo Colo. “La evaluación será después de que terminemos de participar en Copa Chile. En ese momento vamos a hacer la evaluación de todo lo que ha sido este año”, aclaró.

Además, Daniel Morón aseguró que la relación entre ellos es totalmente normal. “Es la misma de siempre. Llevo 3 años y algo y hemos mantenido siempre la misma relación, la misma cercanía. Converso con él todos los días sobre situaciones necesarias y no tendría por qué ser de otra manera”, afirmó.

Finalmente, descartó un posible quiebre de Gustavo Quinteros con la dirigencia y los jugadores. “En la interna no he visto absolutamente de eso. A veces hay cosas que son más imaginarias que se comentan. No sé por qué, pero no son las cosas que pasan internamente”, cerró.