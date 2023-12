Rodrigo Piñeiro y su futuro en Unión Española: “Lo más seguro es que me vaya, hay que seguir creciendo”

Rodrigo Piñeiro, delantero de Unión Española, se refirió a su futuro tras el triunfo por 1-0 ante Cobresal en la última fecha del Campeonato Nacional 2023 y reconoció que su inminente salida de los “Hispanos” para la temporada 2024.

En primera instancia, el atacante uruguayo valoró la victoria ante los ‘Mineros’. “Fue un partido muy duro, nosotros no queríamos que nos dieran la vuelta en la cara. La verdad es que nos toca el orgullo, a todo jugador le pasa y en las finales contra Colo Colo y Cobresal fue así”, comentó en diálogo con ADN Deportes.

En esa línea, realizó un balance de su año y abordó las dudas sobre su continuidad en Santa Laura. “Muy contento, pude hacer lo mismo que hice el año pasado acá. Ahora no sé si me quedaré, seguramente no, pero que sea lo mejor para crecer”, afirmó.

“Lo más seguro es que me vaya. Me gustaría quedarme acá, pero hay que seguir creciendo. Hay chances de seguir en el fútbol chileno, pero la idea mía y de mi representante es emigrar”, detalló.

En ese sentido, explicó que su decisión se debe a que “tenemos que seguir creciendo y aprendiendo muchas cosas, uno quiere jugar cosas importantes. Ahora todo depende de Unión y ahí estaremos charlando”.

Por último, Rodrigo Piñeiro valoró su paso por Unión Española y agradeció la ovación que recibió de los hinchas tras el duelo ante Cobresal. “Es la primera vez que me pasa en mi carrera que me ovacione todo el estadio”, aseguró.

“Voy a estar siempre agradecido con los hinchas de Unión. Llegué en un momento donde lo había pasado muy mal en Estados Unidos y acá me sentí como en mi casa. Los quiero mucho y si me voy los voy a extrañar”, cerró.