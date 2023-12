En México aseguran que Joaquín Montecinos fue ofrecido a dos grandes del fútbol chileno

Joaquín Montecinos vive días claves para definir su futuro. El delantero chileno no será considerado en Querétaro, donde se encuentra a préstamo desde Xolos de Tijuana, y podría regresar al fútbol chileno.

Según informó el periodista mexicano Fernando Esquivel, Montecinos no entrará en los planes de los “Gallos Blancos” y si bien una de las opciones es devolverlo al club dueño de su pase, el DT Miguel Herrera rechazó su retorno a Tijuana.

Ante ello, el Grupo Caliente, que administra a Xolos y Querétaro, buscaría desprenderse del atacante de 27 años y lo habría ofrecido a dos grandes del fútbol chileno: Colo Colo y Universidad de Chile.

De todas formas, en caso de que el “Cacique” o la U se interesan en el exseleccionado chileno, tendrán que asumir gran parte del sueldo que percibe en la Liga MX, ya sea mediante un préstamo o una venta, puesto que el jugador tiene contrato hasta 2025.

Cabe recordar Joaquín Montecinos ya manifestó su intención de regresar al fútbol chileno. “Mi representante lo está viendo. Cuando llegue a México la próxima semana vamos a trabajar en eso (...) Pero sí, habrá contactos, espero que sea lo mejor para mí y para mi carrera, necesito urgente un cambio positivo”, comentó hace algunos días a ADN Deportes.

En la última temporada, el ex Audax Italiano no logró obtener la continuidad deseada. Con Xolos disputó 15 partidos y anotó un gol, mientras que Querétaro jugó solo nueve partidos y no registró anotaciones.