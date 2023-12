The Game Awards 2023: conoce el título que se llevó el premio al GOTY

Durante la jornada del pasado jueves 7 de diciembre se llevó a cabo una nueva gala de premiación de los The Game Awards, dando a conocer a los títulos más destacados del mundo gamer en este 2023.

Como ya es costumbre, en estas semanas finales del año se reconoce a los videojuegos más importantes. En este escenario, la categoría que más llama la atención es la del Game Of The Year.

Para esta ocasión, los candidatos eran Marvel’s Spider-Man 2, Alan Wake 2, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Resident Evil 4, Baldur’s Gate 3 y Super Mario Bros. Wonder, destacados nombres que dieron mucho de qué hablar y remecieron el mercado.

Pero de entre estos nominados, solo uno se consagró como el GOTY. Se trata de Baldur’s Gate 3, proyecto desarrollado por Larian Studios para diferentes plataformas. Era uno de los más fuertes y su premiación no genera sorpresas.

En lo que sí se dio una situación llamativa fue en el reconocimiento de Marvel’s Spider-Man 2, un juego que generó mucho hype y asomaba como la gran competencia dentro del Juego del Año.

La entrega de Sony e Insomniac Games tuvo siete nominaciones, pero no logró ganar ninguna, llamando la atención de la comunidad debido a las expectativas que existían con base en el gran producto que ofrecen.

Los otros ganadores

Además del máximo honor que se lleva Baldur’s Gate 3 siendo el GOTY, el The Game Awards 2023 premió a muchos otros videojuegos en sus respectivas categorías.

Dentro de los ganadores más destacados aparece Cyberpunk 2077 como Mejor Juego en evolución y Street Fighter 6 en el aparto del Mejor Juego de Lucha. Así como también aparece Super Mario Bros. Wonder en Mejor Juego Familiar.

Sea of Stars se consagró como el Mejor Juego Independiente; Forza Motorsport triunfó como Mejor Juego de Deportes/carrera, mientras que Valorant ganó en Mejor Juego eSports.

Alan Wake 2 también fue un gran triunfador, quedándose con las categorías de Mejor Dirección de Juego, Mejor Dirección Artística y Mejor Narrativa. Asimismo, Baldur’s Gate 3 obtuvo su reconocimiento en Mejor Actuación, Mejor RPG, Mejor Multijugador y Apoyo a la Comunidad.

Puedes revisar cada una de las categorías y todos los detalles del The Game Awards 2023 aquí.