“O me pu... o se ríe”: El divertido momento que vivió Marcelo Bielsa con un hincha en el fútbol uruguayo

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección uruguaya, vivió un divertido momento durante el partido entre Liverpool y River Plate de Montevideo por la última fecha del Torneo de Clausura de la Primera División de Uruguay.

Como ya es costumbre, el “Loco” asistió a ver un duelo del fútbol charrúa y fue sorprendido por un hincha en un video que se viralizó rápidamente en sus redes sociales.

Se trata del humorista uruguayo, Shulay Cabrera, quien se acercó a Bielsa mientras se mojaba bajo la lluvia y se sentó a su lado para cubrir al DT con su paraguas en las tribunas del Estadio Belvedere.

“Se está mojando el hombre, para mí que tengo que ir a llevarle el paraguas. No me animo mucho tampoco, pero se está mojando y es nuestro técnico”, señaló el comediante en el registro.

“Marcelo, me parece de orden venir y ponerle el paraguas, no puedo verlo así. Usted se ríe, pero es verdad. Lo estoy mirando desde hoy y digo ‘¿Cómo el técnico de nuestra selección va a estar sin paraguas? O me putea o se ríe’”, agregó al acercarse al estratega.

Entre risas, Marcelo Bielsa le respondió: “No, lo que le voy a decir es qué buena compañía, quédese... Pero en realidad que se quede el paraguas”.