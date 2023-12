Este es Marcelo Becker, el estafador de mujeres que engañó y se iba a casar con la periodista de Canal 13 Ana María Silva

Ana María Silva estaba radiante y feliz cuando anunció que se casaba con su novio, Marcelo Becker, en agosto de este año.

Una petición de matrimonio que llegó en medio de sus vacaciones en Miami, donde la periodista de Canal 13 se comprometió y mostró su anillo.

“Siempre sí y para siempre juntos”, escribió la profesional, sin siquiera sospechar el drama que viviría meses después.

Es que solo a días de su enlace, la figura de Tu Día suspendió el evento, sin revelar las razones, que tristemente ahora se conocieron por un reportaje de Mega donde aseguraron que su pareja era nada menos que un conocido estafador de Tinder.

Ana María Silva y su novio Marcelo Becker

Poco se sabe de cómo y cuándo Ana María comenzó su relación con Marcelo Becker. Pero ahora sí se conocen más antecedentes del sujeto.

Conocido como el “príncipe del engaño”, el hombre se dedicaba a embaucar mujeres, a quienes enamoraba y luego les robaba todo, contaron en un reportaje del Mucho Gusto en Mega.

Gabriela García fue una de ellas y mantuvo una relación por cerca de un año con Becker, quien la dejó con una deuda de más de 100 millones tras apoyarlo en la compra de un auto de lujo y conseguir un préstamo para la creación de una empresa.

“Quedé destruida, me costó meses recuperarme. Darme cuenta que me enamoré de una persona que no existía y que todo había sido planeado fue devastador”, comentó otra de las víctimas.

De esta forma, Marcelo Becker engañó a varias mujeres, incluida a la periodista de Canal 13 Ana María Silva, quien habría cancelado su soñada boda tras enterarse del reportaje de Mega donde lo desenmascararon de sus fechorías.