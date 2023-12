“Ya nos aburrimos...”: Anita Alvarado critica duramente a alcalde Rodolfo Carter tras acudir al municipio por ayuda

Hasta la Municipalidad de la Florida llegó Anita Alvarado para exigir soluciones al alcalde, Rodolfo Carter, de cara a una de las celebraciones más importantes del año.

Según explicó mediante un live en su cuenta de Instagram, acudió al recinto municipal para conversar con el jefe comunal y resolver un tema que involucra la instalación de ferias navideñas, y con ello, el trabajo de cientos de familias.

“Estamos aquí en la Municipalidad de La Florida esperando al alcalde o alguien que nos reciba”, partió declarando.

“Hace meses que estamos esperando respuestas para la gente que realmente necesita ponerse en la feria navideña”, agregó.

Además, adelantó que “vamos a quedarnos todo el día aquí a esperar al alcalde o alguien que nos reciba, porque no nos quieren recibir, y en realidad estamos luchando por los derechos del que necesita trabajar, ya que las patentes no se las dan”.

“Carter, ¿Dónde andas?”

Asimismo, la ex “Geisha Chilena” declaró que “si no hay solución, entonces uno tiene que buscarla. Traigo la lista de la gente que realmente necesita trabajar, así que vamos a ver qué pasa, porque ya nos aburrimos”.

“No quiero que nos pasen a llevar, porque ya basta de abusos y de todo. Así que nos quedaremos aquí a esperar a ver cómo el alcalde atiende a su gente, o su gente atiende a las personas comunes corrientes”, prosiguió.

“No hay nadie en la municipalidad que te pueda atender (...) Rodolfo Carter, estamos aquí en la municipalidad y no me voy a ir sin que alguien me atienda. Así que, Carter, ¿Dónde andas? Que voy y conversamos”, cerró.