Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5442 del martes 23 de junio

Este martes 23 de junio se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5442, el premio total alcanzó los $3.350 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5442

Loto: $900 millones

$900 millones Recargado: $160 millones

$160 millones Revancha: $520 millones

$520 millones Desquite: $210 millones

$210 millones Jubilazo $1.000.000: $720 millones

$720 millones Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

$240 millones Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5442 del Loto

Loto: 33, 26, 11, 18, 21, 23

33, 26, 11, 18, 21, 23 Comodín: 32

Multiplicador: 7

Recargado: 39, 16, 30, 2, 18, 20

39, 16, 30, 2, 18, 20 Revancha: 17, 21, 19, 38, 5, 12

17, 21, 19, 38, 5, 12 Desquite: 35, 17, 37, 6, 5, 28

Jubilazo

21, 2, 3, 23, 11, 9

14, 35, 16, 11, 32, 21

35, 7, 22, 33, 11, 19

1, 4, 19, 25, 5, 10

2, 30, 5, 21, 8, 41

Jubilazo 50 años