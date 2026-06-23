La grave acusación que RN lanzó contra el Partido Republicano en medio de una nueva disputa: “No nos intimidan”

Renovación Nacional (RN) emitió este martes una dura declaración pública contra el Partido Republicano, profundizando las diferencias que ambas colectividades arrastran desde hace años.

La controversia se desató en medio de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, luego de que parlamentarios de RN anunciaran que votarían en contra de la iniciativa, generando críticas desde sectores republicanos.

Ante este escenario, la Comisión Política de RN condenó lo que calificó como un trato “hostil y agresivo” hacia sus dirigentes y parlamentarios.

“Estas conductas son inaceptables entre fuerzas políticas que respaldan a un mismo gobierno y constituyen una afrenta a la unidad que Chile exige”, señalaron en un comunicado.

Además, RN defendió la autonomía de sus parlamentarios y lanzó una advertencia al Partido Republicano.

“No nos intimidan las presiones externas ni las declaraciones destempladas. No vamos a aceptar que se intente coartar la libertad de nuestros parlamentarios”, afirmaron.

“Manotaje político”

Finalmente, la colectividad acusó la existencia de un “matonaje político” y llamó al Partido Republicano a dar señales claras de que este tipo de conductas no serán toleradas dentro del oficialismo.