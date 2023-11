Guess who’s back: Eminem llega a Fortnite y acá te contamos todos los detalles de la colaboración

Durante las últimas jornadas se dio a conocer que Eminem llegará Fortnite y estamos a un par de días de que el hecho se concrete, por lo que te contamos todos los detalles que necesitas saber a continuación.

Estamos hablando de dos nombres reconocidos como grandes exponentes en sus respectivos mercados dentro del mundo del entretenimiento. El rapero detrás de canciones como Whitout Me, Mockingbird y Love The Way You Lie, se sumará al exitoso shooter Battle Royale que marcó un hito en la industria gamer.

Como ya viene siendo costumbre, el título presentó otra gran colaboración que le permitirá a sus jugadores salir al campo de batalla con reconocidos personajes. Al día de hoy está la posibilidad de elegir a rostros de franquicias como Dragon Ball, Star Wars, Marvel, DC y mucho más.

Esta vez será Slim Shady quien llegue al juego con todo su estilo y ritmo. Además, lo hará en un evento de proporciones que iniciará con ‘El Bing Bang‘ y, tal como lo anticipa su nombre, marcará un nuevo comienzo.

De manera concreta, esto ocurrirá el sábado 2 de diciembre y el cantante será la gran estrella del espectáculo. También detallaron que “la experiencia estará disponible 30 minutos antes en la casilla de Battle Royale en Descubrir“.

¿Cuándo y cómo conseguir la skin?

A pesar de que el gran evento de Fortnite y su colaboración con Eminem no será hasta en un par de días, su personaje virtual ya se encuentra disponible en la tienda para quienes quieran comprarlo.

En total, son tres skins que están a disposición de la gente, con diferente vestuario que marcan diversos momentos de su carrera. Los nombres de estas apariencias son Rapero, Slim Shady y Se llamaba Marshall.

También está disponible una serie de accesorios y elementos particulares que forman parte del cantante. Aquellos objetos también están disponibles en la tienda para su compra.

Por otra parte, podremos disfrutar de su música en el juego hasta el próximo 6 de diciembre, ya que estará disponible su radio especial.