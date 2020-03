Viralizan video de 2015 donde Salfate hablaba del coronavirus: comentó el tema en sus redes sociales

View this post on Instagram

Aquí les dejo una nueva versión del video de la publicación anterior, ya que algunos de ustedes me comentaron que no podían escuchar la publicación anterior desde sus celulares. Agradezco a todos los que han recordado que, ya en el 2015, les estuve hablando de una posible y terrible pandemia que se iniciaría en China, capaz de pasar de los murciélagos a los humanos, de rápida propagación, sin cura y para la cual el mundo no estaba preparado. Les comento además que sigo trabajando en revelarles toda la información que muchas veces la élite y los medios nos ocultan por miedo o intento de manipulación. Mientras, tomemos todas las medidas de prevención necesarias. A cuidarnos con rigurosidad y calma. Un abrazo. Sígueme en forma exclusiva por mi canal en el Kiosco y por mi Twitter @RinconSalfate