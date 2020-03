“Cuarentena love”: Joven se hizo viral por parodiar “Summer Love” de Princesa Alba y Gianluca

Un joven llamado Benjamín Seura se hizo viral en nuestro país por compartir un video parodiando la canción “Summer Love” de Princesa Alba y Gianluca.

A través de su Instagram (@sseuraa), el joven publicó el registro, titulado “Cuarentena Love”, donde aparece bailando y cantando frases del hit de los artistas nacionales, pero con letras basadas en la actual pandemia del coronavirus.

“Un cospley de la Princesa Alba para recordarles de que se queden en sus casitas”, escribió el joven en la descripción del video.

“Estar en la calle nos hace mal, solo salgo por el pan. Si tú me quieres tuya al 100% quédate en tu casa. Lavarnos las manos a cada rato, no salgai de tu casa, no te pongai we…”, son algunas de las frases que Benjamín usa para concientizar sobre el Covid-19.