El balance de MaillIard y Roco tras ganar la final B del canotaje en Tokio 2020: “Nos vamos con un sabor súper amargo”

Luego de terminar en el noveno lugar de los 500 metros en el canotaje al ganar la final B, María José Mailliard y Karen Roco analizaron su desempeño en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Muchos sentimientos encontrados. Teníamos todo para estar en la final A. Nos tocaron muy difíciles los heat, para eso hay que tener un poco de suerte. Lo dimos todo en la final B, la peleamos y ganamos. Con ese tiempo estabamos octavas en la final A. Es un premio de consuelo, pero nos vamos con un sabor súper amargo“, sentenció María José Mailliard.

“Hicimos una buena carrera. Queríamos una final A, pero esto está dentro de los pronósticos que el profe había puesto. El canotaje cumplió en la C2. Ahora ya estoy tranquila, ayer estaba un poco triste y sensible con todo lo que había pasado“, complementó Karen Roco.

El futuro para Mailliard y Roco tras Tokio 2020

La dupla del canotaje nacional ya intenta proyectar el ciclo deportivo que arranca, el cual tendrá sólo tres años de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Mailliard y Roco se toman con calma el proceso tras su debut en la máxima cita del deporte.

“Seguir con la ilusión intacta para lo que sigue. Viene el Mundial en Dinamarca, Santiago 2023, Odesur. Lo bueno es que el deporte siempre nos da posibilidades de reivindicarnos y tener una revancha“, apuntó María José Mailliard, quien también fue décima en los 200 metros del canotaje individual.

En tanto, Karen Roco advirtió la necesidad de propiciar un recambio en la disciplina.

“Si yo me lesionaba o enfermaba, no tenía reemplazo. Falta que vengan nuevas generaciones, que nos presionen a nosotras. Ahí es donde nos estamos quedando, no pasa por los recursos: nos compraron las embarcaciones, las canoas ergómetro. Este último año sentimos que la Federación estuvo con nosotras”, cerró la integrante de la dupla nacional en el canotaje olímpico.