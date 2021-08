Karen Roco: “Quería llevarle un buen resultado a mi hijo y me duele, siento que defraudé”

La canotista Karen Roco fue la última deportista chilena en participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Su debut no fue el mejor, ya que haciendo dupla con María José Mailliard fueron cuartas en el repechaje y no pudieron avanzar a las series por medallas.

Un resultado que provocó una catarsis en la oriunda de Constitución, debido a los sacrificios que debió hacer en la preparación.

“Iba a volver a Chile, pero me dijeron que me tenía que quedar en Rusia. “Hazlo por el resultado, podemos estar en una final A”, me pidieron. Acepté quedarme tres meses fuera de casa, sin mi hijo“, partió explicando Karen Roco.

“Igual estaba media afectada, pero trataba de pararme dia a dia, decir que valga la pena. Pensaba en llevarle un buen resultado a casa y que mi hijo se sienta orgullosa de mi. Por eso ahora me duele un poco porque siento que defraudé“, reonoció la deportista de 34 años.

El análisis de Karen Roco al rendimiento en Tokio 2020

La canotista nacional lamentó la performance que tuvieron en dupla con Mailliard, ya que fueron quintas en la primera ronda de los 500 metros y por 0,3 segundos quedaron fuera de las semifinales.

“Nunca uno está conforme porque uno entrena para ganar. Uno se saca la mugre dia a dia, vomita en los entrenamientos. No saben el sacrificio que hay detrás de esto, de la gente que confía en nosotros: el Comité Olímpico, el Plan Olímpico, la federación”, expresó Karen Roco, quien intentó explicar de esta forma por qué no pudieron seguir en carrera.

“No sé. La confianza en la competencia, no sé cómo trabajarán los demás países en esto. A veces uno se levanta con el pie izquierdo y pierde en la competencia. Con las que estuvimos, nosotras les hemos ganado. No sé lo que fue”, cerró Karen Roco.

Esta noche, a las 22:30 de Chile, disputarán la final B del canotaje, cerrando su participación en Tokio 2020.