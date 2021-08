María José Mailliard tras su décimo lugar en Tokio 2020: “Me hizo mucha falta mi psicóloga”

María José Mailliard se desahogó luego de haber finalizado segunda en la final B de los 200 metros en el canotaje y expresó los problemas que tuvo para competir, más allá de las condiciones en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Tenía mucha presión, sentía que la gente esperaba mucho de mi y eso quizá me jugó un poco en contra. Traté de manejarlo pero lamentablemente no trajeron a mi psicóloga. Me hizo mucha falta“, reconoció la deportista nacional.

“Estaba con muchos sentimientos a flor de piel por la pérdida de mi abuela y todas esas cosas me afectaron el doble. Traté de manejar las cosas lo mejor posible. Sentía que no estaba a mi 100% como quisiera mentalmente“, apuntó María José Mailliard, que también profundizó en molestias físicas que la aquejan en Japón.

“De repente se toma como excusa, pero vengo con una lesión en la inserción entre el isquiotibial y el glúteo. Partí muy bien y me empezó a doler muchísimo en los últimos 100 metros. Hice lo que mejor pude, con cómo me sentía. No podía dar más. Me sentí cómoda remando. Me dolía la pierna, pero estoy tranquila porque dí lo que mejor pude”, señaló quien será la encargada de llevar la bandera en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Lo que viene para María José Mailliard

Más allá de su desempeño individual, la deportista de 30 años espera tener revancha pues esta noche, ya de mañana en Japón, disputará los 500 metros en dupla con Karen Roco.

“Nos sentimos muy bien, hemos entrenado súper bien en los últimos días. El viento afecta menos, nos ayudamos entre las dos. Estoy muy orgullosa de Karen, lleva tres meses sin ver a su hijo. Nos hemos esforzado muchísimo por esto y vamos a hacer lo que sabemos hacer. Hemos entrenado cuatro años para esto y vamos a dejar todo ahí en la pista”, sentenció María José Mailliard.

Las canoístas nacionales disputarán la primera ronda a contar de las 8 y media de la noche. Si terminan entre las dos mejores de la serie, avanzarán a la final por medallas a las 10:37 de la noche en Chile. Si no, disputarán la final B a contar de las 10:30.