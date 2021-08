Yasmani Acosta se reencontró con su madre luego de seis años: “La abrazaba y le decía que no llorara”

Durante la mañana de este miércoles, el luchador Yasmani Acosta arribó a Chile tras participar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y vivió un momento muy emotivo al llegar: se reencontró con su madre luego de seis años sin verla.

Recordemos que el deportista nacional de origen cubano perdió su pelea final en la serie de los 130 kilos ante el ruso Sergei Semenov. De todos modos, quedó en el cuarto lugar en la cita planetaria y ahora tendrá la oportunidad de compartir con su familia, aunque deberá hacer 10 días de cuarentena en su departamento en Villa Alemana.

Me emocionó mucho, fueron seis años sin verla. Ella llegó a Chile cuando yo estaba en Europa“, detalló el deportista sobre su madre “Cuando la vi me dio tranquilidad.“, detalló el deportista sobre su madre en conversación con Las Últimas Noticias

Agregó que “desde que llegué a Chile soñé con traerla un día para acá y estar juntos. La abrazaba y le decía que no llorara. Extrañaba estar con ella, abrazarla, hablar, tenerla al frente”.

La última vez que Yasmani Acosta vio a su madre fue en abril de 2015. “Siempre me iba a buscar, me recibía en el aeropuerto. Esa última vez en Cuba tuve que decirle que no fuera a buscarme. Ella entendió que no iba a volver. Pero cuando tomé esa decisión no estaba seguro si podía quedarme, todavía tenía la oportunidad de arrepentirme”, expresó el luchador.

Doña Marta Fernández llegó hace un mes a Chile, con una visa temporaria que se le otorga a la madre de un chileno, considerando que Acosta obtuvo la nacionalidad en 2018. “El día que me fui de Cuba sigue siendo el más difícil. Ahora estoy contento. Fue muy difícil traerla, son seis años. Ahorraba, pero era un poco difícil cuando partí trabajando de guardia de seguridad en una discoteca“, contó.

“En el fondo uno sale del país por eso, para surgir más en la vida como atleta y como persona”, sentenció Yasmani Acosta, quien ahora hará los esfuerzos para traer a su hermano Yadiel al país.