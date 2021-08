Tras sus brillantes Juegos Olímpicos en Tokio 2020, Yasmani Acosta se reencontrará con su madre después de 6 años

Rommina Sepúlveda, polola del luchador chileno Yasmani Acosta, habló sobre cómo vivió las Olimpiadas de Tokio 2020 donde su novio fue protagonista y estuvo muy cerca de llevarse una presea.

En conversación con LUN, Rommina reveló que “estaba preparado para la medalla de bronce, se le escapó por un poquito de las manos, pero ya está más tranquilo, en un principio igual tenía mucha rabia”.

En esa línea, la joven añadió: “Él iba a pelear una medalla como una recompensa de todo lo bueno que le ha pasado acá en Chile. Yo me sentía feliz, más feliz que él yo creo, él todavía no piensa que está en Tokio. Me siento sumamente orgullosa de él, ya logró cumplir su sueño, lo vi desde que empezó de cero, a llegar a los Juegos Olímpicos”.

Además la polola del luchador detalló que a él le espera una gran acontecimiento cuando llegue a nuestro país, debido a que su madre, Marta Fernández, se vino desde Cuba y no se ven desde abril de 2015.

“La mamá está acá, llegó hace un mes. Mi suegra llegó y no se han visto. Mi pololo se compró un departamento en Villa Alemana, ella está viviendo ahí. Yo estoy yendo para allá y para acá, soy de Valparaíso”, contó.

“A pesar de toda la competencia que tuvo, él está con esa alegría de que se va a encontrar con su mamá en el aeropuerto cuando llegue“, agregó Sepúlveda.

¿Fueron muy difíciles las gestiones para traerla? “Tuvo que comprar los pasajes, lo trataron de ayudar para que saliera más rápido porque Cuba estaba complicada con el Covid. Salió todo bien, y yo me preocupé de todo lo que mi suegra necesitara acá para que él estuviera tranquilo. Se viene a quedar, vino con visa de mamá de hijo chileno”, cerró.