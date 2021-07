Novak Djokovic se despide del sueño olímpico ante el alemán Zverev

Este viernes 30 de julio, uno de los máximos referentes del tenis mundial, Novak Djokovic, se despidió del sueño de colgar una medalla olímpica para Serbia al quedar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría individual ante el alemán, Alexander Zverev.

Who saw this coming? 😮#GER @AlexZverev reels off 10 of the last 11 games to stun world No.1 Novak Djokovic 1-6 6-3 6-1 and set up an #Olympics gold medal match vs Karen Khachanov!#Tokyo2020 | #Tennis

— ITF (@ITFTennis) July 30, 2021