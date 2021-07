Judoca Jorge Fonseca le dedicó su medalla a grandes marcas deportivas: “Me dijeron que no tenía calidad”

El portugués Jorge Fonseca tuvo una gran actuación en el judo de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y ganó la medalla de bronce tras vencer al canadiense Shady El Nahas en la competencia que tenía como tope los 100 kg.

El valioso triunfo de Fonseca fue festejado con todo, puesto que, le entregó a la delegación de Portugal la primera presea en lo que va de esta cita olímpica.

Luego de la tradicional ceremonia de medallas, el judoca luso realizó unas particulares declaraciones donde le dedico su logro a las grandes marcas deportivas que no creyeron en él.

“No soy el más popular, pero conseguí el objetivo. Le dedico esta medalla a Adidas y Puma y a sus directivos. Ellos me dijeron que no tenía la calidad para representarlos y aquí estoy, en mis terceros Juegos Olímpicos y con una medalla en el cuello”, señaló de manera categórica el portugués.

“Estoy muy agradecido con todas las personas que me enviaron mensajes vía Instagram, me siento muy feliz de haberlos representado. Sentí su cariño y no tengo más que agradecerles”, agregó el judoca, emocionado.

La importante victoria de Jorge Fonseca fue celebrado, incluso, por uno de los portugueses más exitosos en el mundo del deporte: José Mourinho.

El actual entrenador de la Roma fue grabado mientras presenciaba la lucha de su compatriota ante Shady El Nahas y gritó con euforia el triunfo que le permitió a Portugal sumar su primera presea en Juegos Olímpicos de Tokio 2020.